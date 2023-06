Gestolen spullen snel teruggevonden na inbraak

Zondagnacht 4 juni 2023 krijgen twee wijkagenten rond 07.45 uur een melding van een inbraak bij een woning naast het vliegveld Breda International Airport. Zij zijn al snel ter plaatse, net als collega’s van Forensische Opsporing. Die kunnen een voetafdruk in de woning veiligstellen. De eigenaar van de woning laat weten dat de goederen wellicht terug te vinden zijn middels ‘airtags’.

Na het uitlezen van de locatie van de airtags wordt er in Zaltbommel door collega’s van Oost-Nederland een 47-jarige verdachte zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden. De gestolen spullen lagen in zijn auto. De verdachte is aangehouden voor heling en wordt verder verhoord. Hierbij zullen ook de bevindingen van Forensische Opsporing gebruikt worden om te bekijken of de man ook de inbreker betreft.

In de auto van de man zijn meer spullen aangetroffen. Deze worden onderzocht om de rechtmatige eigenaars te achterhalen.