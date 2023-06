Diverse wapens en drugs gevonden in woning Zwartemeer

Rond 15:40 uur ontving de politie een melding van bedreiging aan De Blokken. Agenten wilden de 34-jarige verdachte uit Zwartemeer aanhouden. Omdat de man alle medewerking weigerde moesten agenten de deur van de woning forceren om de man aan te kunnen houden. Nadat de agenten binnen waren troffen zij in de woning een aantal opvallende zaken aan. Zo werden er diverse wapens gevonden, inclusief munitie. Ook vonden agenten een hoeveelheid contant geld. Daarnaast werden er henneptoppen en zakjes met, vermoedelijk, gedroogde hennep gevonden.



De aangehouden verdachte is meegenomen naar het bureau. Daar is hij verhoord. Hij wordt verdacht van bedreiging en daarnaast zal hem witwassen, verboden wapenbezit en het bezit van verdovende middelen ten laste worden gelegd. De man zit nog vast en het onderzoek loopt door.



