Alle verdachten poging doodslag station Bijlmer ArenA aangehouden

Amsterdam - De politie heeft vandaag de twaalfde en tevens laatste verdachte aangehouden in het onderzoek naar de poging doodslag op station Bijlmer van vrijdagavond 5 mei. Het gaat om een 19-jarige man uit Zaandam. Met zijn arrestatie zijn nu alle door de recherche in kaart gebrachte verdachten aangehouden. Naast de inspanningen van de recherche is ook hulp van de burger hierbij belangrijk geweest.