Politie zoekt slachtoffer mishandeling Utrecht Centraal

Het slachtoffer en beide verdachten bevonden zich op woensdag 7 juni rond 13.00 uur op het perron van Spoor 20A. Op beelden is te zien dat het slachtoffer uit het niets wordt aangevallen door de twee verdachten. De hulp van agenten wordt ingeschakeld waarna beide verdachten, Utrechters van 19 en 20 jaar oud, in Hilversum worden aangehouden.

Slachtoffer en beelden gezocht

De politie heeft op Utrecht Centraal gezocht naar het slachtoffer, maar deze niet meer aangetroffen. Graag komen we daarom nog met dit slachtoffer in contact om diens kant van het verhaal te horen. Daarnaast waren er veel getuigen van deze mishandeling. Heb jij wellicht aanvullende beelden van dit incident? Ook dan komen wij graag met jou in contact. Je kunt bellen met 0900-8844 of contact opnemen via onderstaand tipformulier. Je blijft anoniem als je informatie over deze zaak deelt met Meld Misdaad Anoniem 0800-7000 of via www.meldmisdaadanoniem.nl.