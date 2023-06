Help misdrijven oplossen, kijk Bureau Rijnmond

Naast deze zaken worden ook beelden getoond van een overval in Berkel en Rodenrijs, een aanranding in metrostation Beurs in Rotterdam en een poging moord in Rotterdam.



Kijk donderdagmiddag rond 17.20 uur naar Bureau Rijnmond op RTV Rijnmond (herhaling elk half uur tot de volgende dag 17.00 uur).



Voor meer informatie en de afzonderlijke items kunt u terecht op www.politie.nl/bureaurijnmond en op de diverse sociale media.