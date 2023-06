Getuigen en beelden gezocht na aanrijding Eerste Constantijn Huygensstraat

Slachtofferhulp

De impact op omstanders en betrokkenen was groot. Omdat er nogal wat getuigen op het terras zaten, is voor iedereen die daar behoefte aan heeft slachtofferhulp beschikbaar. Slachtofferhulp is te bereiken via het telefoonnummer 0900-0101. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het incident. Heeft u informatie of beelden voor het onderzoeksteam? Laat het ons dan weten via onderstaand tipformulier.