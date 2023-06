Aanhouding na explosie Cortenbachsingel Rotterdam Zuid

Door de explosie werd het keukenraam van de woning compleet vernield met veel glasscherven binnen en buiten de woning tot gevolg. Agenten die ter plaatse kwamen, startten direct een onderzoek. Tijdens dit onderzoek kon een 20-jarige man, afkomstig uit Rotterdam, in de omgeving worden aangehouden.



In de nacht van woensdag op donderdag 8 juni was het ook al raak aan de Cortenbachsingel. Er ging een explosief af bij de voordeur van een woning, waardoor een bewoner van het huis die net de trap afliep lichtgewond raakte. Dit had ook anders en erger af kunnen lopen. De politie heeft sporen veiliggesteld en doet onderzoek.



Melden helpt

De politie werkt met man en macht aan de aanpak van de explosies. Dit jaar zijn al meer dan 50 verdachten aangehouden. Ook in dit onderzoek zet de politie alles in het werk om zowel de uitvoerders als de opdrachtgevers achter de explosie te achterhalen. Daarbij is informatie van omwonenden en betrokkenen van groot belang. Heeft u beelden van de Cortenbachsingel of omgeving of heeft u informatie die voor het onderzoek relevant kan zijn, neemt u dan alstublieft contact op met de politie via 0900-8844. Ook als u informatie heeft over de mogelijke achtergronden, dan horen wij het graag.



Anoniem blijven

Als u liever niet wilt dat uw gegevens bekend worden, dan kunt u ook vertrouwelijk praten met de politie. Het Team Criminele Inlichtingen (TCI) is getraind in het afschermen van hun bronnen en in het geheim informatie inwinnen. Een vertrouwelijk gesprek met TCI kan worden aangevraagd via 088 - 661 77 34. Als u liever anoniem blijft, kunt u bellen met 0800-7000.