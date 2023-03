Aanhouding in onderzoek naar overleden man in Voorthuizen

Meer tips zijn altijd welkom!

Mochten er nog getuigen zijn die zich nog niet hebben gemeld, dan komt het onderzoeksteam ook nog graag met hen in contact. Heeft u iets opvallends gezien in de aanloop van 13 februari op die bewuste parkeerplaats Stroeze Zand aan de Harderwijkerkarweg of heeft u wellicht andere bijzonderheden die u wilt delen, dan hoort het onderzoeksteam dat graag. Hoe klein de informatie ook lukt, het kan van groot belang zijn in het onderzoek. Contact opnemen kan via 0900 8844 of via onderstaand tipformulier. Liever anoniem informatie delen kan natuurlijk ook via Meld Misdaad Anoniem via 0800- 7000.