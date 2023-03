Jongens bedreigen en beroven meisje in Burgemeester in ‘t Veldpark

Het meisje werd aangesproken op de Zuiderzee ter hoogte van het Zuiderzee College. Ze werd direct bedreigd en opgedragen mee te lopen het nabijgelegen park in. Op een beschutte plek in de bosjes werd ze vervolgens fysiek lastiggevallen en beroofd van haar eigendommen. De politie is een onderzoek gestart.

Twee jongens van de groep hielden zich expliciet bezig met de bedreiging, beroving en het lastigvallen. Het volgende signalement van deze twee jongens is bekend:

Verdachte 1:

Ongeveer 1,70 lang;

Ongeveer 15 jaar oud;

Kort zwart stijl haar met een zwarte snor;

Smal postuur;

Lichte huidskleur;

Zwarte jas.

Verdachte 2:

Ongeveer 1,70 lang;

Ongeveer 15 jaar oud;

Fors postuur;

Zwart steil haar, een zwarte snor en sikje;

Mogelijk hebben bezoekers van het park donderdagmiddag iets gezien of gehoord van dit incident. Hen wordt gevraagd om contact op te nemen via 0900-8844, onderstaand tipformulier of anoniem via 0800-7000.

2023039144