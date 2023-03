Automobilist aangehouden op verdenking diefstal auto

De combinatie van het merk/type auto en het rijgedrag was voor de agenten aanleiding om de bestuurder te controleren. De agenten gaven een stopteken, maar de bestuurder negeerde dit en verhoogde zijn snelheid. In de bocht van de afslag bij Leidschendam raakte de bestuurder de macht over het stuur kwijt. Uiteindelijk kwam hij met de voorzijde van de auto in het water terecht. De bestuurder stapte hierna uit en rende weg, maar werd na waarschuwen aangehouden met behulp van de taser.

De auto is in beslag genomen en de recherche heeft de zaak in onderzoek.