Man overvallen in eigen huis

Rond 22.30 uur ging de man een rondje wandelen in de richting van de Herensingel. Na een uurtje kwam hij terug bij zijn woning aan de Lage Rijndijk. Hier werd vrijwel direct nadat hij thuis aankwam aangebeld. De verdachte, een grote man van rond de 30 jaar, kwam direct en met geweld de woning binnen. Onder bedreiging van een vuurwapen werd de bewoner gedwongen niet te bewegen.

Getuigen gezocht

De recherche onderzoekt de zaak en is op zoek naar getuigen die wellicht de verdachte hebben zien lopen in de buurt van de Herensingel en/of de Lange Rijndijk. Heeft u iets gezien of bent u in het bezit van camerabeelden van deze omgeving? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of maak gebruik van onderstaand tipformulier. Anoniem melding maken is mogelijk via 0800-7000.