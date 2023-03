Veel drugsafvaldumpingen in Midden en West Brabant

Dumpingen

Donderdagochtend 23 februari jl. werd de eerste dumping gemeld. Dat was aan de Zwarte Dijk in Teteringen. Daar werden 15 vaten aangetroffen. Op vrijdagochtend 24 februari jl. zijn op de Witteweg in Made zeven vaten met vloeistof en op de Hoevenseweg in Hooge Zwaluwe 15 vaten aangetroffen. Ook werd aan het eind van die dag nog drugsafval gedumpt aan de Kleuterhuislaan in Rijsbergen.

Zaterdag 25 februari jl. werd een grote dumping van drugsafval gemeld in Diessen. Daar lagen maar liefst 73 vaten, waarvan er enkele al aan het lekken waren. Een gespecialiseerd bedrijf heeft het drugsafval opgeruimd. Dezelfde dag was er ook een dumping aan de Woestenbergseweg in Bavel. Naast diverse vaten met drugs gerelateerde vloeistoffen werden daar ook overalls en slangen van een luchtafvoersysteem aangetroffen.

Dinsdagochtend 28 februari jl. zijn op de Lage Mierdseweg in Esbeek 20 vaten aangetroffen. Dezelfde dag waren er ook twee vondsten van vaten in Dinteloord, aan de Meekrabweg lagen 22 vaten en aan de Zuidzeedijk 50 vaten. Op de Baksevenweg in Berkel-Enschot zijn afgelopen nacht, de nacht van dinsdag 28 februari op woensdag 1 maart 2023 twee jerrycans aangetroffen. Ook werd een kleine dumping van drie vaten gemeld aan de Eindhovenseweg in Moergestel.

Heeft u iets gezien?

De politie heeft over een aantal meldingen al waardevolle informatie van passanten ontvangen, maar is zeker op zoek naar meer informatie. Heeft u op één van de dumpplekken verdachte personen of voertuigen gezien of heeft u andere bruikbare informatie. Bel dan met de politie via 0900-8844 of anoniem via M. op 0800-7000.