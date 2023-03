Groot geldbedrag aangetroffen na vermoedelijke drugsdeal

Rond 15.00 uur zagen agenten op het Hendrinaland in Den Haag een bestuurder van een personenauto contact maken met een ander persoon, mogelijk was er sprake van een drugsdeal.



Plotseling reed de bestuurder van het voertuig met hoge snelheid weg in de richting van de Hofzichtlaan. Met piepende banden draaide de auto het Catharinaland op en kwam tot stilstand op het Dignaland.



Vervolgens zagen agenten de bestuurder uit zijn auto rennen. De bestuurder had een blauwe Albert Heijn tas in zijn handen. Vervolgens zagen agenten dat de man de tas weggooide en wegliep in de richting van het Aegonplein. Toen agenten in de tas keken zagen zij een groot geldbedrag in plastic folie en met elastiekjes gebundeld.



Zij hielden de 28- jarige man aan voor witwassen. Het geldbedrag is in beslag genomen en zal niet meer worden teruggeven aan de verdachte.

Ondermijning

Drugshandel is de basis van veel problemen die te maken hebben met ondermijning. Het witwassen van winst uit criminele activiteiten leidt tot vermenging van onder- en bovenwereld, de enorme bedragen die omgaan in de drugswereld hebben een aantrekkende werking én het beschermen van die enorme (financiële) belangen leidt vaak tot excessief geweld. Met grotere regelmaat ook in de openbare ruimte ofwel op straat.



Vanuit de ernst daarvan is de bestrijding van drugshandel en -productie prioriteit bij de politie en partners. Voor de politie, OM en partners zoals gemeenten is de aanpak van ondermijning gericht op het verstoren en terugdringen van druggerelateerde criminaliteit. In de aanpak en ontmoediging van deze criminaliteit wordt samen opgetrokken; via strafrecht, bestuursrecht en fiscaal recht.