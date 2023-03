Drugsgebruikende automobilist in Numansdorp aangehouden

De agenten hielden rond 00.20 uur een lasercontrole bij wegwerkzaamheden op de A4 bij Schiedam en klokten een 51-jarige automobilist uit Numansdorp op een snelheid van zo’n 140 km/uur, bijna het dubbele van wat daar op dat moment was toegestaan. Voor de agenten alle reden om de man te willen stoppen.



Meer dan 200 km per uur

De Numansdorper dacht daar anders over. Hij reed als een idioot weg en bereikte snelheden van meer dan 200km per uur. Op de A15 op reed hij veel te hard de parkeerplaats van een tankstation op om daar weer door te racen en de A29 op te gaan. De man reed twee keer door de middenberm om van parallelrijbaan naar hoofdrijbaan en andersom te komen en trok zich niets aan van de politie en andere weggebruikers.



Onberekenbaar

Ondertussen was uit de politiesystemen gebleken dat de man bekend stond als onberekenbaar en onvoorspelbaar. Dat bleek wel toen hij bij Numansdorp plotseling stopte uitstapte. Vanwege zijn onvoorspelbaarheid, zijn rijgedrag en het feit dat hij op dat moment mogelijk de pikdonkere snelweg wilde oprennen en daarmee zichzelf en anderen in gevaar bracht, besloten de agenten hem met hun auto aan te tikken. Dat hielp. De man viel en kon worden aangehouden.



Onder invloed

De verdachte liep letsel aan zijn gezicht op en moest daarvoor naar het ziekenhuis, maar was aanspreekbaar. Hij bleek onder invloed van drugs te zijn. Ook bleek dat hij eerder die dag betrokken was geweest bij een aanrijding, waarbij hij als veroorzaker zou zijn weggereden zonder zijn gegevens achter te laten.

De man is verhoord en heeft zijn rijbewijs n auto bij de politie kunnen achterlaten.