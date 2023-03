Politie zoekt getuigen van diefstal begraafplaats Essenhof Dordrecht

De diefstal werd in de loop van 10 maart ontdekt, toen bij een toegangshek een vernield slot werd aangetroffen. De gemeente heeft aangifte gedaan en laat uitzoeken of er nog nabestaanden zijn van de personen die in de betreffende grafkelders begraven liggen.

De gemeente Dordrecht kijkt of er stappen ondernomen kunnen worden om de begraafplaats nog beter te beveiligen. Er zal extra surveillance zijn vanuit handhaving en er wordt gekeken of het mogelijk is om op het terrein van Essenhof beveiligingscamera’s op te hangen.



Getuigen

De politie zoekt getuigen van de diefstal. Wie weet wie deze diefstal op zijn geweten heeft/hebben, wordt gevraagd contact met de politie te leggen. Gezien het gewicht van de deuren ligt het voor de hand dat de dieven gebruik hebben gemaakt van een auto; misschien is iemand dat opgevallen. Ook doet de politie een beroep op opkopers om extra alert te zijn als de koperen deuren aangeboden worden. Ook wie beelden van bijvoorbeeld een bewakingscamera of dashcam heeft, wordt gevraagd dit met de politie te delen. Bellen kan naar 0900-8844 of anoniem naar 0800-7000.