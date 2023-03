Twee vuurwapens van straat

Foto: stockfoto politie



Gisterochtend meldden meerdere metroreizigers dat ze een vuurwapen hadden gezien bij een man in de metro. Rond 10.45 uur zou de man met het vuurwapen uitgestapt zijn bij metrostation Maashaven. Ondertussen was er op camerabeelden van het metrostation gezien dat de man het vuurwapen in een prullenbak had gegooid. Agenten troffen op basis van het doorgegeven signalement de man aan en vonden het vuurwapen in de prullenbak. Het vuurwapen is in beslag genomen en de 40-jarige man uit Den Haag werd aangehouden.



Ook gistermiddag, rond 16.30 uur, reisde een man met het openbaar vervoer met een vuurwapen op zak. Door doortastende RET-medewerkers werd ook dit vuurwapen door de politie van straat gehaald. Het begon met een bekeuring die RET-medewerkers uitschreven voor een tramreiziger. Deze man werd daarna uit de tram gezet aan de Bredenoord. Als reactie daarop liet de man een vuurwapen zien aan de RET-medewerkers. De RET-medewerkers schakelden de politie in. Bij het uitschrijven van de bekeuring hadden RET-medewerkers de gegevens van de 24-jarige Rotterdammer genoteerd, zodoende konden agenten de man in zijn woning aanhouden en werd daar ook het vuurwapen aangetroffen. Het vuurwapen is in beslag genomen.