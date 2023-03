‘C2000 moet gewoon altijd goed functioneren’

‘Wij moeten ervoor zorgen dat de collega’s altijd in verbinding kunnen staan met elkaar en met de meldkamer, zegt Rosenkamp ‘Het is zeer begrijpelijk dat de overlast veel deed met betrokken collega’s en met hun veiligheidsgevoel. We voelen met hen mee.’



Oorzaak

Donderdagavond 9 maart is meteen een onderzoeksteam van LMS op zoek gegaan naar de oorzaak van de storing in het communicatiesysteem, vertelt het sectorhoofd. ‘De essentie van het probleem zat in de antenne-installatie van een mobiele antennemast, waardoor er geen goeie radiodekking mogelijk was. Deze antenne-installatie wordt op dit moment hersteld.’



Eerdere problemen

Het C2000 systeem had een aantal jaar geleden dekkingsproblemen in het buitengebied bij Rijsbergen. Daarna werd een speciale mobiele antennemast neergezet. Daarnaast wordt gewerkt aan structurele oplossingen.



Rosenkamp: ‘We staan voor de veiligheid van collega’s. Je kunt nooit 100 procent garantie geven op het functioneren van een systeem, maar we zorgen dat we altijd, 24/7 beschikbaar zijn om problemen hierin op te lossen.’