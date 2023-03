Koolmonoxidemelding leidt naar drugslab in woning

Rond 18.00 uur was de brandweer aanwezig bij een woning na een koolmonoxidemelding. In de woning werd ook daadwerkelijk koolmonoxide (CO) gemeten. Toen zij de naastgelegen woning wilden alarmeren werd een in werking zijnd drugslab aangetroffen. In verband met de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen zijn de omliggende woningen tijdelijk ontruimd. De Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) is vervolgens opgeroepen om verder onderzoek te doen. Nadat er sporenonderzoek was gedaan, is begonnen met het ontmantelen van het drugslab. De ontmanteling wordt vandaag verder afgerond.

Getuigenoproep

De recherche doet verder onderzoek naar de verantwoordelijken van het drugslab. Er is op dit moment nog niemand aangehouden. Getuigen die informatie hebben wordt verzocht zich te melden via 0900 – 8844 of anoniem via 0800 – 7000.

Vermoedt u een drugslab?