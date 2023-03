Vier mensen omgekomen bij ongeluk op A59 bij Sprang-Capelle

Het gaat om vier mensen uit één gezin uit Raamsdonksveer. Een 10-jarig meisje, een 13-jarige jongen en een man en vrouw van 46.

Een van de automilisten die bij het ongeluk betrokken was, werd lichtgewond naar het ziekenhuis gebracht. Daar bleek uit een indicatieve blaas- en speeksel test van de politie dat de man vermoedelijk teveel gedronken had en drugs had gebruikt. Het gaat om een 33-jarige man uit Zevenbergschen Hoek. In hoeverre hij een rol heeft gespeeld bij de toedracht van het ongeluk wordt onderzocht.

De weg is lange tijd afgezet geweest voor hulpverlening en politieonderzoek. Hoe het ongeluk kon gebeuren wordt onderzocht door verkeersspecialisten en forensische opsporing van de politie.