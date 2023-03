Voortvluchtige veroordeelde man aangehouden in België.

De 33-jarige man, die op 20 december jl werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 20 jaar voor het medeplegen van de vergismoord in Beuningen, vervolgens zijn enkelband doorknipte en zo het bevel gevangenhouding van de rechtbank negeerde, is vandaag gearresteerd in België.

Vanaf het moment dat hij van de radar verdween, zijn verschillende opsporingsmiddelen ingezet om de locatie van de man te achterhalen. In de opsporing werd samengewerkt met FAST- (Fugitive Active Search Team) België. De veroordeelde man werd vanmorgen, zondag 12 maart, samen met een vrouw aangetroffen in een auto in de omgeving van het plaatsje Wommelgem. Toen dit onderdeel van de Federale politie hem wilde aanhouden ging de 33-jarige man er in zijn voertuig vandoor. Hierbij ramde hij divers straatmeubilair en reed in op een politieambtenaar. Deze kon zichzelf net op tijd in veiligheid brengen.



Schade en gewonden



De veroordeelde man veroorzaakte in zijn vlucht voor de politie schade aan straatmeubilair en een verkeersongeval met een ander personenauto. De inzittenden van de andere personenauto raakten hierbij gewond. Uiteindelijk kwam zijn voertuig tot stilstand en is hij uit zijn auto gestapt en weggerend. De agenten hebben hem te voet ingehaald en aangehouden. De vrouw die in de auto achterbleef bleek ook gewond te zijn. Alle gewonden zijn overgebracht voor controle naar het ziekenhuis en inmiddels weer ontslagen.





Prima internationale samenwerking



Politie en justitie van Oost-Nederland zijn tevreden over de intensieve zoekactie waarbij prima is samengewerkt met de Belgische Federale Politie. Tegen de verdachte was een Europees arrestatiebevel uitgevaardigd. De man gaat de procedure in om te worden overgeleverd door België aan Nederland. De Belgische Federale politie zal namens de ambtenaar, die moest wegspringen om niet overreden te worden, aangifte doen.