Steekincident Hilversum, politie zoek getuigen

Zondagochtend rond 05.40 uur kreeg de politie meerdere meldingen van een vechtpartij op de Groest. Toen agenten ter plaatse kwamen, zagen zij een groepje personen via de Herenstraat wegrennen naar de Veerstraat. Daarbij was ook de 19-jarige man die gewond was aan zijn hand. Het slachtoffer reageerde niet op aanwijzingen die agenten hem gaven en was agressief in zijn gedrag. Uit een eerste onderzoek bleek dat het slachtoffer ook als verdachte bij het incident betrokken was geweest, waarbij hij iemand had bedreigd. Hij werd eerst voor behandeling aan zijn hand naar een ziekenhuis gebracht en daarna aangehouden op verdenking van bedreiging en poging zware mishandeling en ingesloten voor verhoor. De politie sprak ter plaatse met enkele personen, waarbij de toedracht van het incident niet kon worden achterhaald.



