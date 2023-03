Agressie leidt tot mishandeling hulpverleners

De verdachte verkeerde vermoedelijk onder invloed. Op het moment dat personeel van de ambulance hem wilde behandelen, trapte hij tegen de ambulancebroeder. Agenten grepen in en hielden hem onder controle. Toch zag hij kans om een agent in zijn gezicht te spugen. Het gaat in beide gevallen om mishandeling. De verdachte werd aangehouden, maar ging eerst naar het ziekenhuis voor medische zorg.

Publieke taak

De overheid tolereert geen verbaal of fysiek geweld tegen opsporingsambtenaren, politiemensen, hulpverleners en overheidspersoneel en treedt er daadkrachtig tegen op. Wie agressie of geweld pleegt tegen een werknemer met een publieke taak, moet snel en streng worden gestraft. Met het Openbaar Ministerie is afgesproken dat de strafeis bij geweld tegen medewerkers met een publieke taak wordt verhoogd. Klik hier voor meer informatie over de veilige publieke taak.