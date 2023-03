Drie verdachten vallen man aan en agressieve Bredanaar wordt aangehouden

Rond half één ’s nachts liep een 25-jarige man uit Oosterhout over de Hoge Brug in Breda. De twee vrouwen waar hij mee was, werden door drie mannen uitgescholden. Toen hij daar iets van zei, begonnen de mannen hem te slaan en schoppen. Agenten waren snel ter plaatse, maar konden niet voorkomen dat de jongen toch verwondingen op liepen. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De verdachten, waarvan er twee uit Eindhoven komen en één uit Deurne, zijn allemaal 22-jaar oud. Zij zitten vast.

Stroomstootwapen

Iets eerder, rond 00.30 uur, spraken agenten een lastige 36-jarige man uit Breda aan op zijn gedrag. Hij was vervelend en agressief geweest in twee horecazaken aan de Haven, waar hij ook een aantal keer was buitengezet. Agenten gaven de man een 12-uursverbod waarmee hij de binnenstad voorlopig niet meer in mocht en vroegen hem naar huis te gaan. De man werd agressief, nam een dreigende houding aan en begon de agenten uit te schelden. Toen zij hem aan wilde houden, zette hij het op een lopen waardoor het stroomstootwapen werd ingezet. De verdachte is overgebracht naar het cellencomplex.