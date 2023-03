Twee mannen aangehouden tijdens stapavond, eentje zwaait met mes in kroeg

Tilburg - De politie heeft een 27-jarige Tilburger aangehouden, omdat hij in een café aan de Heuvel met een zakmes gezwaaid zou hebben. Hierbij raakte een 19-jarige man die ook uit Tilburg komt lichtgewond. Het incident gebeurde in de nacht van zaterdag 11 maart op zondag 12 maart rond 02.15 uur. De man is aangehouden. Iets later werd er een 21-jarige man aangehouden vanwege agressief gedrag.