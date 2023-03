Zestien bestuurders onder invloed tijdens verkeerscontrole, één man aangehouden

Tilburg - Tijdens een verkeerscontrole van de politie werd een 35-jarige man uit Tilburg aangehouden. De man reed waarschijnlijk onder invloed van drugs. Tijdens de controle bleken er in totaal zestien bestuurders onder invloed te zijn van drank of drugs. Er werden twee rijbewijzen ingenomen en een aantal bekeuringen uitgedeeld. Dit gebeurde in de nacht van vrijdag 10 maart op zaterdag 11 maart.