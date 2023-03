Man gewond bij steekincident NS Station

Ruzie

Rond 17.00 uur ontstond er een ruzie tussen twee mannen in de hal van het station. Hierop werd het 43-jarige slachtoffer in zijn hoofd gestoken. Het bleef bij een oppervlakkige verwonding. Het slachtoffer is hiervoor medisch behandeld in het ziekenhuis waarna hij in gesprek ging met collega voor het doen van aangifte.

Wie weet meer?

Het een en ander is vastgelegd op bewakingscamera’s, maar dit geeft geen duidelijk beeld wat er nu precies is gebeurd. We komen daarom graag in contact met mensen die mogelijk de ruzie hebben zien gebeuren. Of iemand die meer kan vertellen over de verdachte of hem zelfs daarna nog in de omgeving van de Fuutlaan/ Centraal Station heeft gezien. Laat het ons weten via 0900-8844. Anoniem kan natuurlijk ook via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. Of geef je tip online aan ons door.