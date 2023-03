Getuigen gezocht van straatroof met vuurwapen in Almere

Bedreiging vuurwapen

Rond 14.30 uur vertrok het 16-jarige slachtoffer op de scooter naar zijn werk. Wanneer de jongen nabij het Lumièrestrand reed, in de richting van het Weerwater, verschenen drie mannen uit het beboste gebied. De mannen versperden de weg waardoor de jongen niet verder kon rijden. Onder bedreiging van een vuurwapen werd hij vervolgens van zijn telefoon beroofd. Daarna renden de drie verdachten weg in de richting van het centrum.

Signalementen drie verdachten

De politie is op zoek naar drie verdachten met de volgende signalementen:

Verdachte één hield het vuurwapen vast. Dit was een man met een donkere huid, ongeveer 1.85 m. lang en volledig in het zwart gekleed, inclusief zwarte handschoenen en een zwarte bivakmuts.



Verdachte twee is een man met een lichtgetinte huid, ook ongeveer 1.85 m. lang. Deze man droeg een grijze jas en een zwarte broek, met daarbij zwarte handschoenen met een zwarte bivakmuts.



De derde verdachte is ook ongeveer 1.85 m. lang en was volledig in het zwart gekleed. Hij droeg eveneens zwarte handschoenen en een zwarte bivakmuts.

Was u getuige? Laat het ons weten

Was u bij het incident en heeft u nog niet met de politie gesproken? Of heeft u beelden gemaakt van het incident? Of weet u iets meer over deze straatroof? Laat het ons dan weten en bel via 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000. Beelden en of tips kunt u via onderstaand tipformulier met ons delen.