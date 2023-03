Verdachten mishandeling installateur aangehouden

De bewuste woensdagavond 1 februari rond 21.30 uur was een 27-jarige installateur onderweg naar een klus in Maarssen. Eenmaal aangekomen op het adres Zwanenkamp waar de man moest zijn, stapte de man uit zijn bus en werd daarbij uit het niets op zijn hoofd geslagen met een stalen pijp. Het slachtoffer viel op de grond en werd ook meerdere malen op zijn hoofd geschopt. Toen hij op probeerde op te staan kreeg hij opnieuw een klap tegen zijn hoofd. De man werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.



Succesvol rechercheonderzoek

De recherche startte een onderzoek, waarbij ook het incident via het regionale opsporingsprogramma Bureau Hengeveld onder de aandacht werd gebracht. Uiteindelijk konden agenten vanmorgen de twee verdachten aanhouden. Beiden verdachten komen uit Maarssen en zijn 19 en 23 jaar oud. Zij zitten vast voor verhoor, hun betrokkenheid bij het incident wordt onderzoekt.