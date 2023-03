Twee straatrovers in trein aangehouden

Het slachtoffer, een 28-jarige man uit Roosendaal, deed aangifte. Hij vertelde dat hij op het Stationsplein in contact kwam met de latere daders. Ze maakten een praatje en liepen een eindje met hem mee. Ze kwamen naar eigen zeggen uit de omgeving Breda / Tilburg. Op de Lyceumlaan werd hij plotseling door een van die mannen met een mes bedreigd. Het slachtoffer moest zijn mobieltje afgeven. Hij ging vervolgens naar het Station omdat hij het vermoeden had dat de straatrovers met de trein terug naar Tilburg gingen. Hij zag daar de trein richting Breda / Tilburg al op het perron staan. Hij sprak de machinist aan. Agenten hebben vervolgens in een toilet in de trein twee mannen als verdachte aangehouden. De 20-jarige verdachte had de telefoon van het slachtoffer bij zich. In een heuptas, die in die ruimte lag, werd een mes, een machete aangetroffen.