Gewapende overval op Haagse supermarkt

Rond 09.00 uur kwamen twee verdachten de winkel binnen. Een van de verdachten had een fors postuur en zwart haar. De andere verdachte had een slank postuur en was rond de 1.80 meter lang. Beide mannen waren in het zwart gekleed. Na de overval vluchtten de verdachten in de richting van de Nevenstede.

Iets gezien?

Heeft u informatie die dit onderzoek verder kan helpen of bent u in het bezit van camerabeelden van de omgeving van de Stede in Den Haag? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of via onderstaand tipformulier. Anoniem melding maken is mogelijk via 0800-7000.