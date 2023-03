Katalysatordief gepakt

Op maandag 13maart 2023 om 14.35 uur belde een getuige naar het Operationeel Centrum(OC). De getuige meldde een verdachte situatie, er zou een man onder een auto liggen aan de Kwaadeindstraat en daar aan het zagen zijn. Er worden regelmatig katalysatoren onder auto’s uit gestolen om de edele metalen die daarin zitten.

Aanhouding

De centralist van het OC stuurde direct enkele surveillance eenheden die richting op. De getuige meldde dat de verdachte wegreed in een auto mogelijk in de richting van de Veldhovenring. Een agent op de fiets reed in die omgeving en zag de vermoedelijke auto van de verdachte rijden op het stuk van de Veldhovenring waar wegwerkzaamheden waren. Hij zette het verkeer stil. In de rij die ontstond zag hij een man uit een auto stappen met een stuk uitlaat in zijn handen en wegrennen. De agent zette de achtervolging in en zag de man een poort inrennen naar een binnenplaats. Hij zag nog net dat de verdachte het stuk uitlaat op een dak van een garage gooide en daarna net deed of hij daar wandelde. Dat trucje werkte niet, hij werd direct aangehouden. De 37-jarige man uit Breda werd geboeid en naar het bureau gebracht. De gestolen katalysator werd teruggevonden en in beslag genomen.

Melden helpt ons

Deze verdachte hadden wij niet aan kunnen houden zonder de melding van de oplettende getuige. Onze dank daarvoor. Ziet u een soortgelijke verdachte situatie meldt dat dan direct via 112. Zo maken we het samen veiliger.