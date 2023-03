Koning brengt werkbezoek met minister van Justitie en Veiligheid aan Dienst Landelijke Recherche

Tijdens het werkbezoek stond de Aanpak Criminele Machtsstructuren (ACM) centraal. De Koning en de minister kregen te zien hoe het Team High Tech Crime mee kan kijken met versleutelde communicatie - cryptocommunicatiedata - tussen criminelen. Ook spraken zij met analisten van de Dienst Landelijke Informatieorganisatie en officieren van Justitie over data-analyse en intelligence, die essentieel zijn in de opsporing en aanpak van criminele machtsstructuren en voor andere politie-eenheden. De nauwe samenwerking in deze aanpak tussen de Dienst Landelijke Recherche en het Landelijk Parket kwam eveneens naar voren tijdens het bezoek.

Experts in de uitvoering belichtten verder hoe de onderschepte cryptocommunicatiedata uiteindelijk leiden tot opsporing en aanhoudingen. Een voorbeeld is de recente ontmanteling van een cryptocommunicatiedienst, Exclu, waar tijdens een actiedag direct meerdere personen werden aangehouden. De gezamenlijke aanpak van misdadige machtsstructuren maakt het mogelijk dat criminele netwerken worden ontmanteld, verstoord en dat verdachten worden vervolgd.

De Koning brengt met regelmaat werkbezoeken samen met een minister of staatssecretaris. Tijdens deze bezoeken krijgt de Koning aan de hand van concrete voorbeelden te zien welke effecten het beleid van de bewindspersoon heeft in de praktijk.