Politie zoekt cybervrijwilligers tijdens bijzondere pilot

Heb je affiniteit met de cyberwereld en wil je een bijdrage leveren aan een veilige (digitale) leefomgeving voor inwoners van de drie gemeenten in het werkgebied van het politieteam Veluwe Vallei Noord? Meld je dan snel aan door een e-mail te sturen. In de flyer, onderaan deze pagina, staat alle informatie. We gaan vervolgens graag in gesprek om de mogelijkheden te bespreken.

Hoge prioriteit

Of het nu gaat om bankhelpdeskfraude, phishing, ransomware, vriend-in-noodfraude of sextortion; de aanpak van digitale criminaliteit en cybercrime heeft anno 2023 hoge prioriteit. Als vrijwilliger kun je door je specialistische kennis bijvoorbeeld ondersteunen bij lopende onderzoeken, maar ook een rol spelen tijdens preventieve acties. Voorkomen is immers beter dan genezen.

Volwaardig onderdeel van het team

Mocht je ons team komen versterken, dan word je aangesteld als Politievrijwilliger in de ondersteuning. Je ontvangt een reiskosten- en vrijwilligersvergoeding. Een veiligheidsonderzoek maakt deel uit van de selectieprocedure en je legt net als iedere collega de ambtseed of ambtsbelofte af. Alle informatie over politievrijwilligers vind je ook op kombijde.politie.nl/politievrijwilliger.

Let op: reageren kan tot en met 18 april 2023. Download de flyer dus snel!