Politie lost waarschuwingsschot bij aanhouding

Agenten zagen de man rond 11.05 uur in de wijk Tolberg rijden. Omdat de man mogelijk vuurwapengevaarlijk is, hebben de agenten de man via de BTGV-methode (BenaderingsTechniek Gevaarlijke verdachten) aangehouden en daarbij is een waarschuwingsschot gelost. De man is overgebracht naar een politiecel voor verhoor.