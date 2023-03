Politie verricht aanhoudingen na mishandeling in Zaandam

Rond 14.05 uur kreeg de politie een melding van een vechtpartij waarbij een vuurwapengelijkend voorwerp zou zijn gezien. Bij het incident werd een 16-jarige jongen uit Zaandam door vier jongens mishandeld na een woordenwisseling. Het slachtoffer liep bij de mishandeling geen letsel op.

Na de mishandeling liepen de verdachten richting de Volendamstraat. Het slachtoffer ging met twee vrienden achter de jongens aan. Op dat moment bedreigd één van de verdachten het slachtoffer en zijn twee vrienden met een vuurwapengelijkend voorwerp. Vervolgens zijn de verdachten ervandoor gegaan in onbekende richting.

De politie heeft na de melding direct een zoekslag verricht en vond in de bosjes aan de Hensbroekstraat een alarmpistool, waar mogelijk eerder mee is gedreigd. Even later, rond 15.00 uur, heeft de politie vier minderjarige jongens aangehouden in de trein richting Amsterdam. De verdachten zitten nog vast en hun rol bij het incident wordt onderzocht.

2023054004