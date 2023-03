Ernstig verkeersongeval Scheldestraat - politie op zoek naar getuigen

Het ongeval gebeurde rond 10.30 uur op vrijdag 17 maart 2023 en vond plaats op de kruising van de Scheldestraat met de Churchilllaan. Vanwege het onderzoek ter plaatse zijn de Churchilllaan en de Scheldestraat nog enige tijd gestremd, ook voor het openbaar vervoer.

Bestuurder

De bestuurder is aangehouden en zal als verdachte worden gehoord, zoals gebruikelijk is bij ernstige verkeersongevallen.

Informatie delen

Heeft u iets gezien van de aanrijding of hebt u meer informatie die het onderzoek verder kan helpen? Of beschikt u over camerabeelden, bijvoorbeeld afkomstig van dashcams of videodeurbellen? Dan wordt u verzocht zich te melden bij de politie. Dat kan via het onderstaande tipformulier of via het algemene telefoonnummer van de politie: 0900-8844 of 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem). Vermeld bij uw contact graag zaaknummer 2023059991.