Getuigen gezocht na explosie bij woning Edisonstraat

Door de explosie, rond 0.15 uur, raakte onder meer de voordeur en de ruit van de woning beschadigd. Ook was er schade aan een auto die vlak bij de woning geparkeerd stond. De twee bewoners raakten niet gewond en konden veilig uit hun huis worden gehaald. De politie is direct een onderzoek gestart naar de toedracht van de explosie. Het is het tweede incident in korte tijd in de Edisonstraat. In de nacht van dinsdag 14 maart en woensdag 15 maart werd de straat opgeschrikt door een autobrand, ook deze zaak heeft de aandacht van de politie en het verband tussen beide incidenten wordt onderzocht.

Tips?



Het onderzoeksteam spreekt graag met getuigen die kunnen helpen bij het onderzoek. Heeft u meer informatie over de toedracht van de explosie of de autobrand eerder deze week in de Edisonstraat? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Anoniem melden kan ook via 0800-7000. Heeft u camerabeelden van bijvoorbeeld een deurbelcamera of van een dashcam? Dan ontvangt de recherche die graag. Beelden uploaden kan via onderstaand tipformulier.