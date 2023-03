Slachtoffer poging fietsdiefstal gezocht

Rond 09.45 uur komt er een melding binnen dat er in de wijk Lombok in de omgeving van de Kanaalstraat een fiets is gestolen van een vrouw. De vrouw roept om hulp en omstanders gaan achter de fietsendief aan. Tijdens de achtervolging gooit de verdachte met onder andere stenen naar zijn achtervolgers. De fiets laat hij door de druk achter en nadat de agenten ter plaatse zijn kan de man worden aangehouden. De fiets is niet meer teruggevonen evenals de vrouw die om hulp riep.



Slachtoffer gezocht

De verdachte in deze zaak zit nog vast en de recherche doet onderzoek. De recherche wil graag in contact komen met de vrouw van de fiets. Ook zijn zij op zoek naar meer getuigen van het incident.

Bent u de vrouw? Neem dan contact op met de politie in Utrecht via 0900-8844.

En heeft u iets gezien wat kan helpen bij het onderzoek. Deel deze informatie dan via het onderstaande tipformulier of door te bellen via 0900-8844.