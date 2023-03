Man komt om bij geweldsmisdrijf Maassluis, politie zoekt getuigen

Stockfoto politie

Rond 02.30 uur kreeg de politie de melding op de Fenacoliuslaan in Maassluis binnen, waar een steekpartij zou hebben plaatsgevonden. Dat bleek niet zo te zijn. Wel was sprake van een geweldsincident tussen twee personen, onder wie het slachtoffer. Mogelijk was sprake van een vechtpartij. Het slachtoffer raakte zwaargewond en is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd, waar hij in de loop van de nacht overleed. De dader was toen al gevlucht en de politie zoekt hem.



Getuigen en beelden welkom

Het is nog niet duidelijk was er precies op de Fenacoliuslaan is voorgevallen en wat de toedracht is geweest. De politie is een buurtonderzoek gestart en ook de Forensische Opsporing is aan het werk.

De politie doet met klem een beroep op getuigen. Ook beelden van voor, tijdens en na het incident zijn bijzonder welkom.

Wie de politie kan helpen in het onderzoek wordt gevraagd te bellen om die informatie te geven en/of beelden te delen. Dat kan via 0900-8844 en anoniem via 0800-7000 of via onderstaande manieren.