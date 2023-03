Politie zoekt getuigen van meerdere straatroven in Hoofddorp

De politie ontving zaterdagavond tussen 21.00 en 22.30 uur drie aparte meldingen van straatroven. Tijdens alle berovingen moesten minderjarige slachtoffers, onder bedreiging, persoonlijke eigendommen afstaan aan een groep jongeren. Een verdachte kon worden aangehouden en is meegenomen naar het bureau voor verhoor. Hij zit nog vast.

Oproep en tips

De politie is een onderzoek gestart naar de dader(s) van deze berovingen. Mogelijk zijn meer mensen slachtoffer geworden tijdens een bezoek aan de kermis. De politie vraagt hen zich te melden en roept getuigen op te helpen. Heeft u op het kermisterrein deze avond iets verdachts gezien, bent u getuige geweest of heeft u meer informatie over de groep jongeren? Neem dan alstublieft contact op met de politie. De politie is bereikbaar via 0900-8844. U kunt tips ook anoniem doorgeven via Meld Misdaad Anoniem op telefoonnummer 0800 – 7000 of via het tipformulier. Vermeld voor een snelle informatieverwerking een dossiernummer: 2023055852 / 2023055801 / 2023055860.