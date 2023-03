Onderzoek naar schoten op de Spaansebocht

Agenten hebben in de omgeving van de Spaansebocht een zoekslag gemaakt naar de dader(s) en een eventueel slachtoffer. In dit onderzoek is ook nog in een woning gekeken. Daar is niks bijzonders aangetroffen. Er is nog niemand aangehouden. Het onderzoek wordt voortgezet.



Heeft u informatie of beelden die bij dit onderzoek zouden kunnen helpen, dan kunt u contact opnemen met de politie via 0900-8844. Blijft u liever anoniem, dan kunt u melden via 0800-7000.