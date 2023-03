Dieseldieven betrapt, één aanhouding

Om ongeveer 21.45 uur op zaterdag 18 maart meldden medewerkers van het bedrijf dat er vermoedelijk twee personen diesel overhevelden uit vrachtwagens in jerrycans. Toen de twee dieseldieven in de gaten hadden dat ze betrapt waren, ging één van de twee er vandoor. De andere verdachte werd aangehouden toen een agent dreigde het stroomstootwapen in te zetten. De man, een 45-jarige Roemeen met onbekende woonplaats, is aangehouden en overgebracht naar een politiecellencomplex. Daar werd hij ingesloten voor verhoor.

Een politiehondengeleider heeft met zijn hond nog op het terrein gezocht naar de tweede verdachte, maar die werd niet meer aangetroffen.

Het bedrijf deed aangifte van de diefstal van de diesel. De aangehouden verdachte wordt zondag gehoord door de politie.