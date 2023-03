Twee aanhoudingen na heling

Op dinsdag 28 februari jl. is een tas met gereedschap uit een bedrijfsauto gestolen die op het Kranenburgplantsoen geparkeerd stond. De tas werd later in de bosjes aan het Kranenburgplantsoen teruggevonden. Waarschijnlijk hadden de dieven de tas daar neergelegd om later op te halen. De politie nam de tas mee voor onderzoek.

Na onderzoek wist de politie de verdachten aan te houden bij een woning in de Pelikaanhof in Beverwijk. De mannen hadden de gestolen tas met gereedschap bij zich.

De verdachten zijn aangehouden op verdenking van heling en zijn voor nader onderzoek overgebracht naar het politiebureau. Bij de doorzoeking van de woning aan de Pelikaanhof is ook een fiets die geregistreerd stond als gestolen aangetroffen. De politie heeft de gestolen goederen in beslag genomen.

Heling

Heling is het kopen, bezitten of verkopen van gestolen artikelen en voertuigen. Heling is strafbaar. Via www.stopheling.nl of de app Stopheling kunt u kijken of een aangeboden artikel als gestolen bij de politie geregistreerd staat.

2023042865