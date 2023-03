Deel monument Nelson Mandelapark weggenomen

Op woensdag 1 maart kregen zowel de politie als de gemeente de melding dat één van de gezichten van het monument ontbreekt. Gezien de omvang van het onderdeel is het geen eenvoudige en onopvallende daad geweest om uit te voeren. Wanneer dit precies heeft plaatsgevonden is onduidelijk en is onderdeel van het onderzoek. De politie komt heel graag in contact met mensen die weten wanneer deze diefstal heeft plaatsgevonden, wie de verdachte of verdachten gezien heeft en wie meer weet over waar het onderdeel nu is.

Informatie kan worden doorgegeven aan de politie in Amsterdam-Zuidoost via 0900-88844 of via het onderstaande tipformulier. Indien mensen liever informatie anoniem delen, dan kan dat via 0800-7000 of via www.meldmisdaadanoniem.nl.

Zaaknummer: PL1300 - 2023048010