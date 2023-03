Verdachte dodelijke aanrijding Rembrandtplein aangehouden

Op woensdagavond 1 maart gaat het even na 22.15 uur afschuwelijk mis op het Rembrandtplein wanneer een fietser en een scooter met elkaar in botsing komen. De fietser raakt hierbij dusdanig ernstig gewond dat hij ter plaatse, ondanks reanimatie, is overleden. De bestuurder van de scooter is weggevlucht zonder zich om het lot van het slachtoffer te bekommeren. Dankzij adequaat politiewerk is de 19-jarige Rotterdammer in de vroege ochtend van 2 maart aangehouden in Breda. Er wordt nader onderzocht of hij ook de bestuurder van de scooter was ten tijde van het ongeval.