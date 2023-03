Getuigen gezocht van aanrijding tussen fietsers

Het ongeval gebeurde rond 13.40 uur bij de rotonde Koolstraat / Clingeweg. Bij het afslaan werd een fietser ingehaald door een andere fietser. Hierbij botsten ze en viel de fietser. De man raakte gewond en is naar een ziekenhuis overgebracht. De andere betrokken fietser is doorgereden. De politie doet onderzoek naar het ongeval en komt graag in contact met de betrokken fietser en andere getuigen. De politie is via 0900-8844 bereikbaar of via het Politie WhatsApp nummer 06-1220 7006.