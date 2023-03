Automobilist rijdt door na twee aanrijdingen

De bestuurder van de motorscooter is aangereden in de buurt van de kruising met de Amstelveenseweg. Deze is met zwaar letsel naar een ziekenhuis vervoerd. Uit een eerste onderzoek ontstaat het vermoeden dat er sprake is van een geelkleurige kleine auto welke is weggereden in de richting van het centrum. Ook is gezien dat de gele auto verderop op de Overtoom, ter hoogte van de Jan Pieter Heijestraat een tweede aanrijding heeft veroorzaakt met een fietser. Deze fietser is door de politie nog niet aangetroffen en komt dan ook graag in contact met deze persoon.

Inmiddels is het mogelijke betrokken voertuig ergens anders in de stad aangetroffen en in beslag genomen. Er is tot op heden nog geen verdachte aangehouden

De recherche heeft de twee aanrijdingen in onderzoek en doet de uitdrukkelijke oproep aan de bestuurder van de gele auto die betrokken is geweest bij deze twee ongevallen, zich zo snel mogelijk te melden.

Ook is de recherche naast de automobilist op zoek naar mogelijke getuigen of mensen die meer informatie hebben. Bent u getuige geweest van een van de aanrijdingen? Deel die informatie dan met de politie via 0800-6070 of bel anoniem met 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem). Heeft u dashcambeelden dan wel beelden van een gevelcamera waarop iets te zien is wat kan bijdragen in dit onderzoek? Deze kunt u uploaden via onderstaande knop.