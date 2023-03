Politie onderzoekt explosie Maarsenhof

Even voor 03.00 uur horen bewoners in het complex een harde knal. Kort daarna ontstaat er brand welke zich razendsnel door het appartementencomplex heeft ontwikkeld. Hulpdiensten zijn ter plaatse gegaan en hebben de brand weten te blussen. Vervolgens heeft de Teamleider Explosieven Verkenning (TEV) onderzoek gedaan en heeft resten van een explosief in de galerij aangetroffen. Specialisten van de forensische opsporing hebben ook onderzoek naar sporen verricht.

Getuigenoproep

De recherche is op zoek naar de verdachten en spreekt graag met getuigen. Heeft u relevante informatie voor het onderzoeksteam? Of wellicht bent u in het bezit van beelden van een dashcam of telefoon van de vluchtende verdachte(n)? Laat het ons dan weten via onderstaande gegevens. Neemt u telefonisch contact met ons op vergeet u dan alstublieft proces-verbaalnummer PL1300_2023062211 aan de centralist door te geven.

Foto: Intervisual studio