Verdachten mishandeling melden zich na uitzending Bureau Brabant

Een 21-jarige man loopt op zaterdag 9 juli 2022 omstreeks 01.15 uur na een horecabezoek samen met een huisgenoot over de Zuidhaven. Twee jongens komen op hen af. Zonder enige aanleiding slaan beide knapen de aangever meerdere keren tegen de borst en in het gezicht. Hij belandt op de grond waarna ze hem ook nog tegen het lichaam trappen. Een 38-jarige man die een foto van de daders wil maken wordt dan zelf door hen mishandeld. Ze slaan hem met gebalde vuist meerdere keren in en op het gezicht en duwen hem met kracht tegen de etalage van een winkel.

Oproep

Er zijn geen beelden van de mishandelingen zelf. De vermoedelijke daders zijn echter later wel gefilmd tijdens een supermarktbezoek. We toonden maandag 13 maart jl. in het programma Bureau Brabant op Omroep Brabant deze beelden maar maakten hen onherkenbaar omdat het vermoedelijk om minderjarigen gaat. Ze kregen daarom van de officier van justitie een week de tijd om zich te melden. Doen ze dit niet dan tonen we in de volgende uitzending ook hun gezichten, werd daarbij gezegd. Dit is echter niet nodig omdat ze zich woensdag 15 maart jl. via een advocaat gemeld hebben en vandaag verhoord worden.