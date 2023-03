Kippenvel bij herdenking tramaanslag

18 maart 2019. Agent Sarah Bahraoui herinnert alles nog. Samen met collega Robbie als eerste ter plaatse. ´We kregen een melding over een schietpartij in de wijk Kanaleneiland en stuitten op een stilstaande tram. We wisten nog helemaal van niets en legden daarom nog geen verband met de schietpartij. We stapten uit en zagen een vrouw op de grond liggen met mensen eromheen. Bouwvakkers wezen ons op een man onder de tram. Ik dacht gelijk: aanslag. Het slachtoffer had twee uitschotwonden in zijn buik. Hij was ook de man die aan de noodrem had getrokken, hiermee veel levens heeft gered, maar dat met zijn eigen leven moest bekopen. We richten ons gelijk op het slachtoffer. Ik begon met reanimeren. We zaten gelijk in de werkmodus, maar gaven elkaar ook rugdekking. Zou er nog meer geschoten worden? Was er ergens een sniper? Stel dat ook ik neergeschoten zou worden. Vragen die door ons hoofd spookten. Maar we bleven in de frontlinie staan. Je stapt niet weg. Het ging allemaal vanzelf. Alles om te voorkomen dat nog meer slachtoffers zouden vallen.’